En homofil fotballtrener og en dansediva i rullestol. Det var ei god helg for mangfoldet, som fortsatt har trange kår. Dessverre.

KommentarDette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.Jon Espen Austmo (24) tok en for laget, da han i sommer sto fram som homofil overfor 14-åringene i Steinkjer han ble fotballtrener for. I helga ble han hyllet av de samme spillerne, som sto med regnbueflagg og ga treneren blomster. Et lite steg fram for mennesket, men likevel et langt steg i riktig retning for herrefotballen, som fortsatt kaver i bakevja.

Her framstår fortsatt homofili som et enormt tabu, en terskel ingen tør tråkke over. Det nærmeste vi har kommet en homofil toppfotballspiller på herresiden, er den anonyme Premier League-spilleren som skrev et brev i sommer. Ellers har det vært tyst. Om det er garderobekulturen, om det er skam, om det er frykt, eller hva det skyldes, er ikke godt å si. Annet enn at det er trist. Trist for dem som må leve med en hemmeligholdt seksualitet, og som ikke tør å komme ut av skapet. Og det er trist for samfunnet hvis det fortsatt ikke er modent nok til å akseptere folk for dem vi er – uten å bli stemplet som syndige, skitne eller avvikende. For er det ikke et paradoks at det ofte er religiøse grupper, som ellers løfter nestekjærlighetsfanen, skal bidra til å holde liv i heksebålet for dem som utfordrer deres versjon av «normalen»?

Det fikk vi ikke minst en påminnelse på i forrige uke, da et Youtube-klipp fra en konfirmasjonsgudstjeneste i Kautokeino begynte å svirre på nettet. Levanger-presten Bjørn Gustad kom med en tordentale til 15-åringene i Masi kirke om våre «ugudelige lover» i Norge, som tillater både abort, kjønnsskifte og homofile ekteskap. Derfor har menighetsrådet i Kautokeino kommet fram at de ikke vil vie homofile. «Det er ikke en livsførsel etter Guds gode plan og vilje», kunne han predike til ungdommene – med bibelen som referanse. Den samme kilden andre prester bruker når de sier kvinner ikke bør få være prester. Gustad ba ungdommene kjempe for rettferdighet, mens han i samme åndedrag langet ut om at samfunnets intensjoner bak de ugudelige lovene kun er påskudd for frihet, men at det i stedet er ufrihet. Hvor er logikken og rettferdigheten i det?

Det er krevende å forstå hvorfor det er så krevende å akseptere ulikhet, særlig blant de mange religiøse som fremmer godhet og barmhjertighet i andre sammenhenger. Hvorfor er det så lett å dømme andre som er annerledes enn seg selv? Det er gledelig å se at holdningene til 14-åringene på samarbeidslaget Steinkjer/Sparbu er åpnere i både ord og handling.

I det perspektivet blir historier som den om Jon Espen Austmo særlig viktige. Og det er et viktig signal spillere, klubb og foreldre sender når de omfavner treneren med hyllest. For det er jo fellesskapet som er samfunnets, idrettens og fotballens livsnerve, som både må dyrkes og vedlikeholdes. En idrett med bare maratonløpere, eller en fotballkamp med bare høyrebacker, blir livløst, grått og trist. Slik er det ellers i samfunnet også. Det er mangfold og ulikhet som er hele grunnlaget for toleranse og utvikling, og uten det er det bare å pakke sammen.

Birgit Skarstein (31) ble for alvor kjent da hun på tur til topps på Snøhetta med Lars Monsen sprengte alle grenser i 2011, halvannet år etter at hun havnet i rullestol. Med sin stahet og styrke, slet hun seg gjennom skoger og over fjell, men alltid med et smil. Men hun klarte det ikke alene, hun var avhengig av resten av gruppa. Av laget. Av mangfoldet. Selv om de hadde ulike handikap, var totalsummen enormt sterkt.

I helga flyttet Skarstein, som er i verdenstoppen i både roing og langrennspigging, en ny grense, i det hun kastet seg ut i valsen sammen med dansepartner Philip Raabe i «Skal vi danse» på TV 2. At vi lar oss begeistre over at det er mulig å danse så vakkert i en rullestol, sier litt om våre mentale begrensninger. Det gjorde derfor godt at Skarstein åpnet de mørke gardinene som stengte for lyset i våre snevre sinn. Med gull i blikket og glinsende gullkjole. Det er på den måten vi kommer videre, det er på den måten vi åpner dører for dem som kommer etterpå. For nå er grensene flyttet enda et hakk, og mangfoldet er blitt litt større.

I bunn og grunn er det akkurat dét begge helgas begivenheter handler om – å flytte grenser og å åpne dører. Ikke bare for Austmo og Skarsteins del, men for dem som kommer etter. Det å gå foran, det å vise vei, bidrar til å endre holdninger og utfordre tankesettet. Nå er det lettere å si «selvfølgelig kan du være homofil i fotballen», fordi Austmo tok steget ut, og fordi spillere, lagledere og foreldre viste toleranse. Og nå er det heldigvis naturlig å si «yes, det er mulig å være grasiøs på dansegulvet selv om du sitter i rullestol». Bare vær deg selv, slå deg løs!

Det finnes fortsatt nettroll som har gode dager når heltene sprenger grenser, men det er så forutsigbart at det bare må få prelle av. For det er ingen prestasjon å lire av seg fordommer. Det vet de som har betalt prisen for å være først – og størst. Uavhengig av resultatet på fotballbanen eller danseparketten.





FOTBALLENS SJU BUD

1. Ikke alle er hetero

2. Hvis noen bruker homo eller lesbe som skjellsord: spør hva de mener med det!

3. Trenere: Si på første trening: Her er alle velkommen, mørk eller lys, homo eller hetero

4. Snakk om og diskuter om temaet på møter i klubben

5. Homohets gir direkte rødt kort, før, under og etter kamp, samt trening!

6. Fotballglede er at alle føler seg inkludert. Vær bevisst på egne holdninger

7. Fotball er for alle, uansett hvem du er glad i!

Kilde: Norges Fotballforbund