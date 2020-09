Ap trenger en ny Giske

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I den grad noen trodde at velgerne ville strømme tilbake til Ap bare Trond Giske forsvant ut døra, må målingene som Trønder-Avisa og Nidaros har kjørt de siste dagene ha vært nedslående lesning. For sant nok viste prosessen rundt fylkesårsmøtet i Trøndelag at partikulturen har vært dårlig – og at Trond Giske som den kanskje fremste maktpersonen i fylkespartiet har vært en del av problemet, vil de færreste forsøke å benekte. Men partiets største problem er forholdet til velgerne – og det handler igjen om en partiledelse uten nærkontakt med partiets historie og identitet.

Det er mulig å forklare Ap ved å si at partiet er tredelt: Det er den radikale fløyen, hvor AUF historisk har vært kjernen, deretter den modernistiske fløyen – og så tradisjonalistene, iblant også omtalt som «industrifraksjonen». I mange av de «tunge» sakene finner de to siste sammen – i enkelte andre dannes det allianse mellom de radikale og modernistene, eller de radikale og tradisjonalistene.

Man må kanskje være vokst opp og inn i partiet for å skjønne kulturen fullt ut. Nå har man, for første gang, en partiledelse man ikke kan si dette om. Det er mye som tyder på at kunnskapen hos både Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik er mangelfull – det er iallfall mulig å tolke både oppbygging av nettverk og uttalelser dit hen. Når man er Oslo-basert er det selvfølgelig bekvemt å være stjerne i egne sosiale sirkler – men der kan man også lett bli blind for virkeligheten utenfor.

Jeg har skrevet det tidligere – men gjentar det likevel: En Ap-leder som ikke har klina på Utøya, demonstrert mot urettferdighet i verden og opponert mot verdensbildet til de eldre i partiet, har ikke bare store hull i sin «partiutdanning», hun eller han har også lite å gå på internt når det røyner på. Man blir fort betraktet som en utenforstående, og derfra er veien kort til mistenkeliggjøring. Som vi i media, iallfall utenfor hovedstaden, ofte hører når vi snakker med medlemmer og tillitsvalgte med lang fartstid i partiet: Både Støre og Tajik er jo «egentlig» Høyre-folk, og har sine mest ihuga støttespillere i miljøer hvor få stemmer Ap. Sies det av langt flere enn man på Youngstorget innbiller seg.

Ingen ville sagt noe tilsvarende om Jens Stoltenberg. Jeg kan ikke gå god for at han har klina på Utøya, men jeg tar det vel egentlig for gitt – og jeg vet iallfall at han har demonstrert mot alt som er vondt og vanskelig i verden, og vært motstander av organisasjonen han nå er øverste leder for. Han er med andre ord udiskutabelt «en av oss», sett fra partisliternes side.

Trond Giske var den i ledelsen i partiet som ivaretok dette – og det av helt andre grunner enn at han kan ha klina med litt for mange på Utøya. Han var i sin tid fanebærer for den radikale fløyen, og kuttet aldri båndene – om enn mange standpunkt ble moderert med årene. Når han reiste rundt i landet til partilag hvor kanskje bare fem kom på møtet, satte han seg ned ved bordet, så dem i øynene og snakket arbeiderpartipolitikk på en måte som de andre i ledelsen ikke er i nærheten av. Jeg var selv til stede da han, kort etter at han gikk av som nestleder, deltok på møte i regi av Steinkjer Ap. Snittalderen i salen var kanskje høy, men her var den absolutt harde kjerne av Ap – selve granitten i grunnfjellet – samlet. Og de satt med tårer i øynene og hørte en politiker som snakket om politikk, og absolutt ingen ting annet. Uten floskler – uten unnskyldninger, uten å angripe noen andre.

Media har de siste årene skrevet mye om Trond Giskes svakere sider. Men når vi skal se på Aps vei videre, bør vi snakke mer om hans sterke. Fordi det er vanskelig å se hvem som skal overta rollen som vekkelsespredikant, kampglad debattant og organisasjonsbygger.

Ap trenger en ny Trond Giske. Dessverre for partiet er det ingen som hittil har funnet ham eller henne, og jeg mistenker at man i dagens ledelse heller ikke leter. Fordi man ikke skjønner hva man trenger. Fordi de fremste tillitsvalgte «ikke er en av oss».

Dagens Ap-ledelse forsøker å bygge partiet ovenfra, mens velgerne rømmer unna nedenfra – til Sp, SV, Rødt og MDG. I Trøndelag for snart to uker siden ble man kanskje kvitt det mange oppfattet som et uromoment, men man kom ikke et skritt nærmere svaret på hvordan man skal skape en troverdig sosialdemokratisk politikk for vår tid. Isteden dro trønderne oppgitt, frustrert og utslitt hjem til sitt – alt annet enn klar for den lange valgkampen som snart starter.