Barnetrygda har økt - men ikke for alle

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nå har «alle»fått økt barnetrygd, 300 kroner mer per måned for barn under seks år. Også enslige forsørgere har fått en økning.

Dessverre får ikke alle denne økningen. Verdal er nemlig en av de kommuner som har vedtatt at familier som får økonomisk sosialhjelp, ikke skal få gleden av økt barnetrygd.

Dette har et flertall i kommunestyret bestemt. Et flertall som består av Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet.

Hvorfor ikke? Fordi barnetrygda regnes som en del av inntektsgrunnlaget når økonomisk sosialhjelp beregnes. Økt barnetrygd regnes som økt inntekt - dermed reduseres økonomisk sosialhjelp like mye som barnetrygda økes. De som fra før har lite å rutte med skal altså ikke få det tillegget andre familier med små barn kan glede seg over.

SV foreslo i april å endre dette slik at barnetrygda holdes utenom, men dette ble bare støttet av fem representanter.

SV mener dette er dypt usosialt. At nettopp en usosial løsning støttes av et flertall i kommunestyret, og særlig av Arbeiderpartiet, et skuffende. Det virker som de på vegen til mer og mer borgerlig politikk har glemt å sørge for de som har aller minst.

For Verdal SV gjelder fortsatt det gamle slagordet «Yt etter evne, få etter behov».