Breddefotball: Det er farligere å spasere over Torget i Trondheim, selv uten taklinger

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er bare å erkjenne: Regjeringen vil forby breddefotball for de over 20 år i ett år til, noe som rammer dagens nittenåringer neste år.

Både denne sesongen og neste sesong blir avlyst. En aktivitet som foregår på 7000 kvadratmeter med 23 mennesker som sporadisk er innenfor 1 meter mellom hverandre og som helsemyndighetene ikke anser for smittefarlig.

Alle andre land i Europa har åpnet opp og det er fortsatt ingen kjente smittetilfeller som skyldes denne aktiviteten blant alle de - også de under 20 år - i Europa som spiller fotball.

Med andre ord vil fotballen være forbudt for de over 20 år som ikke spiller på elitenivå ut neste år, og det samme vil ramme de andre lagidrettene for de over 20 år.

Både håndball, basket og hockey som nå går inn i sesong kommer til å oppleve det samme. Over hundre tusen blir rammet. Mange av de under 20 år som er avhengige av lagvenner over 20 år for å kunne stille lag, rammes også.

Frivilligheten rammes. Folkehelsa rammes.

Den norske befolkningen kommer ikke til å være vaksinert før tidligst i slutten av neste år, noe som betyr at dagens risikobilde vil vedvare. Det blir nok lokale utbrudd som må slås ned gjennom godt sporingsarbeid og godt smittevern. Det må vi alle slutte opp om.

Men det er ingenting som tyder på at denne smitten kommer til å oppstå på fotballbanen, likevel kommer den til å være stengt. Der smitten øker kraftig, kan det bli nødvendig å stenge all aktivitet - også breddeidrett, men det er alle motiverte for å bidra til. Det som er uforståelig og direkte demotiverende, er at man holder en aktivitet man anser for trygg, stengt.

Fortsatt er den mest konkrete begrunnelsen at man frykter for lange pølsekøer. Ikke trenger fotballen unntak fra enmetersregelen, siden den ikke brytes i fotballkamper. Arealet er for stort og kontakten for sjelden og for kortvarig. Det er helsemyndighetene enige om, likevel gjentar statsministeren til det kjedsommelige at breddeidretten for voksne må være stengt fordi man ikke kan gi unntak fra enmetersregelen, som helsemyndighetene altså mener ikke brytes ved fotball. De mener den brytes i den pølsekøa som ikke finnes.

7000 kvadratmeter, 22 spillere og en dommer gir 300 kvadratmeter til hver å boltre seg på. Det er farligere å spasere over Torget i Trondheim, selv uten taklinger.

Det er mange fotballag som ikke finnes i 2022. Lite tyder på at ungdommen kommer til å sitte hjemme å tvinne tommeltotter i de helgene som blir ledige når man hverken trenger å forberede seg eller skal spille kamp.

Og den idrettsbevegelsen som Berit Kjøll kapret presidentvervet i, kommer til å være betydelig mindre når perioden hennes er over.