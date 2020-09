De krevde urett gjort rett for dem som kommer etter

MeningerValg har alltid vært maktkamp. Det ligger i sakens natur. Å hevde at offentlig blottlegging av dyrekjøpte personlige erfaringer med misbrukt makt og usunn organisasjonskultur er ledd i pågående maktkamp mellom mektige, er devaluering og bagatellisering av de som sier fra. Det tildekker også at subtil eller åpenbar misbruk av makt i organisasjoner eller på arbeidsplasser fortsatt er aktuelt langt utover Trøndelag Arbeiderparti.

Selvfølgelig vil offentliggjøring av nedverdigende eller skremmende erfaringer fra møter med mektige, ramme de mektige ulikt. Med økende grad av makt og samfunnsinnflytelse vokser folks forventning og krav til oppførsel. I et tillitsbasert samfunn bør ikke dette oppfattes som hverken urettferdig eller som et urimelig krav. Land der ledernes grenseløse oppførsel får passere uten korreks fra den nære krets eller samfunnet ellers, er samfunn vi vanligvis ikke ønsker sammenligning med. Hvorfor skal dette være annerledes på en arbeidsplass eller i en organisasjon?

Mektige i arbeidslivet og i politikken har fortsatt ulik bevissthet rundt hvordan ens egen status påvirker relasjoner til andre, andres syn på seg selv og også selvbildet. Personer med makt, eller til og med utenforstående som bivåner fra kommentarfeltene, har en overraskende varierende oppfatning av hvilke fordeler folk kan rettferdiggjøre for egen del i møte med mennesker som på en eller annen måte er avhengig av andres velvilje. Kampen AUFere i Trøndelag tok nå, er ikke bare for dem selv, den er viktig for alle.

Selv der hele organisasjonen tilsynelatende er slått kollektivt bevisstløs, vil personlige erfaringer som følger av ulikhet i makt også være knyttet til enkeltmennesker. Når en hierarkisk organisasjon bevisst eller ubevisst ikke makter å rydde opp i store gjennomgripende utfordringer relatert til skjeve maktforhold, vil oppgjøret fort bli personlig. Dette er ikke varslerens feil. Varsleren eller den som har hatt integritet nok til å være med å bære børa, bør slippe insinuering om vikarierende motiv. Man kan i stedet sette spørsmålstegn ved hva enkelte som sitter i posisjon til å rydde opp, har hatt for motiv for ikke å gjøre det.

Muligheten makt gir til å åpne dører for andre, krever sin kvinne eller mann. For kan man først åpne en dør, kan man også lukke den. Er man som overordnet ikke bevisst dette selv, kan man være sikker på at den andre parten er det. Bevisstheten blir mer presserende med økende avhengighet av jobben eller personlige ambisjoner av yrkesmessig eller idealistisk art. Etter debatten i aviser og på sosiale medier før og etter årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti å dømme, trenger noen og enhver en påminnelse om dette.

Idet man står i en situasjon der den ene parten må vurdere hva han eller hun risikerer ved å sette grenser, står begge parter ved terskelen til henholdsvis å gå på akkord med seg selv og sitt eget selvbilde, eller til å utøve maktmisbruk. For de fleste er heldigvis begge alternativene situasjoner man aller helst vil unngå, også i Trøndelag.

Økt bevissthet oppstår ikke ved nedfelling av fagre ord i et styrereferat eller partiprogram. Hver eneste dag må man bevisstgjøres om sin egen status og hvordan denne påvirker andres tilbøyelighet til å bøye av for deg. Får man rutine på dette, øker sannsynligheten for at ryggmargsrefleksen slår inn ved anledninger der det virkelig er behov for streng selvjustis. Som i festlig lag på stigende promille.

Hovedansvaret for å forsenke det som egentlig bare er god folkeskikk ned i ryggmargen tilfaller ikke den sist ansatte i midlertidig stilling eller den idealistiske og ambisiøse ungdomspolitikeren. Hovedansvaret tilfaller alltid den mektige ved dørhåndtaket.

Valg er maktkamp. Da de mektige sviktet og ikke maktet å gjøre det selv, krevde tidligere og nåværende ungdomspolitikere urett gjort rett for dem som kommer etter. Det skal ikke marginaliseres til en maktkamp, det er mye større enn det!