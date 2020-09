100 kommuner vil ta i mot barn fra Mora

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Denne uka står det avgjørende slaget. 100 kommuner vil ta i mot barn fra Moria».

Det e flotte ord. Hvis kommunan ska ta i mot, e vi villig t å ta i mot dæm og integrer dæm i egen heim?

Gi dæm trygge omgivelsa og hjelp dæm i gang?

Det her e ei problemstilling: Kæm tar ansvar for ka? Vi, altså familien, har ei ledig ny-opp pussa sokkelleilighet på 60 m2 som kain huse en liten familie gratis, sånn at dæm for etabler sæ i trygge omgivelsa. E det fleir som kainn stå fram som det her, så tru æ det bli meir einn valgflesk utav det.

Foreldran min kom te Norge etter krigen som flykninga. Dæm vart godt mottatt og fikk privat husly på Gjævran gård. Arbeid fikk dæm å. Begge delin e like viktig. Her må hvermannsen ta initiativ og kommunan ta ansvaret. Så no e vi spent på kor mang som melde sæ.