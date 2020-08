MeningerDen siste uka har mange sett ting i et nytt lys, og forandret måten de ser partiet vårt på for alltid.

Det har vært tøft å lese Sandra og Ellen sine treffende beskrivelser av hvordan det er å være kvinne i bevegelsen.

Og det er tøft å bli minnet på at vi ikke har turt å si ifra. At en fryktkultur har holdt oss tilbake fra å skape endringer som er nødvendig.

Samtidig, har det vært en glede for meg å se at vi endelig tar oppgjøret. Endelig tar vi oppgjøret med en ukultur som har dyttet ut dyktige kvinner. Endelig tar vi oppgjøret med fryktkulturen som har styrt AP så lenge jeg kan huske.

Vi må bestemme oss her i dag. Skal vi være partiet som skaper takhøyden til at kvinner kan stå fram? Skal vi være partiet som tar et oppgjør med fryktkulturen? Skal vi være et parti som går framover, og ikke bakover?

Eller skal vi stå i det samme sporet? Skal vi la fryktkulturen styre, og makta stoppe modige kvinner fra å stå fram.

Skal jeg be mine unge AUFere om å holde kjeft og holde seg unna?

Vi står sammen nå i et veivalg. Fortida eller framtida. Åpenhet eller frykt. Når dem som sier ifra blir tvunget te taushet.

Når dem som går foran blir bedt om å trekke seg tilbake. Da må vi gå framover, da må vi ta oppgjøret

Dette innlegget ble også framført fra talerstolen på årsmøtet i Trøndelag Ap.