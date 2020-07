Farligst av alt er fotballen

MeningerKjære Abid Raja

Tenk deg at en ny og smittsom sykdom spredte seg over hele verden. Se for deg at Norge stengte grensene for å stoppe viruset, at vi i all hast lukket skoler, restauranter, treningssentre, badeanlegg, idrettsarenaer og andre steder folk bruker å møtes, og at regjeringen sterkt anbefalte hjemmekontor framfor å reise kollektivt og møtes på jobb.

Tenk deg at etter ei stund ble nesten ingen syke lenger i Norge. Vi testet og testet uten å finne smitte annet enn helt unntaksvis. Derfor åpnet myndighetene samfunnet igjen. Snart myldret det av folk på kjøpesentre, restauranter og busser. Plutselig var det greit å reise på ferie til de fleste landene i Europa også. Alt vendte tilbake til det normale.

Nesten. Ett viktig unntak: Ungdom og voksne måtte for all del ikke trene og spille fotball. Der gikk grensa for ansvarlighet.

Se for deg ei regjering som pekte ut breddefotballen som selve smittebomba. En aktivitet som skal sikre god folkehelse var med ett den største trusselen mot nettopp folkehelsa.

Akkurat sånn gikk det i Norge.

Du, Abid Raja, og resten av regjeringen har funnet ut at forbud mot breddefotball – av alle tenkelige og utenkelige ting - er et av de beste tiltakene for å unngå at smitten blomstrer opp igjen i Norge. Joda, du gjemmer deg bak råd fra fagfolk, men også i politikken er det lov å tenke selv. Det er faktisk oppgaven din å se samfunnet i fugleperspektiv. Du skal vurdere risiko og veie samfunnsmessige kostnader opp mot gevinster. Har du som idrettsminister i det hele tatt skjønt hva breddefotballen betyr, eller er det mer stas med opera og Olavsfestdager?

50 000 nektes å drive med idretten sin. De samme 50 000 kan fritt reise på ferie til Italia, gå på overfylte kjøpesentre i Norge og stimle sammen i fest ute på byen, bare de ikke spiller fotball. Så farlig er fotballen for folkehelsa at en gruppe venner – for det er det de er - ikke en gang kan trene på normalt vis fordi de kommer borti hverandre. Men alt annet kan de gjøre sammen.

I helga virket det som om hele medie-Norge heiet på to fly fra Spania for at passasjerene skulle rekke å lande før midnatt sånn at de slapp karantene. Hver dag leser vi om butikker og restauranter med rekordhøye besøkstall.

Så hvor er logikken når fotballtreninger forbys? Den finnes faktisk ikke. Forklaringa di er bare generell svada om at vi verken har vaksine eller medisiner mot Covid-19.

Nå spres viruset igjen i Norge. Nesten all smitten kommer fra folk som har reist på ferie dit du og fagfolkene dine sier at det er greit å dra.

Tenk om disse smittebærerne hadde holdt seg i Norge og spilt fotball i stedet.