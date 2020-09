Nei til Arbeiderpartiets todeling av helsetjenesten

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Målet er kortere ventetid for behandling i sykehusene. Middelet er en sterk offentlig helsetjeneste, og et tett samarbeid med private aktører hvor pasienter kan få behandling raskt uten å måtte betale av egen lomme. Å takke nei til hjelp fra private er det samme som takke ja til lengre helsekøer, økt ventetid og en todelt helsetjeneste. Konsekvensen av Arbeiderpartiets politikk er en todelt helsetjeneste hvor kun de med god råd kan kjøpe seg forbi en voksende helsekø.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol og Jonas Gahr Støre har de siste dagene gått til angrep på viktige pasientrettigheter, senest i Trønderdebatt 14. september. Da Høyre kom inn i regjeringskontorene i 2013 var helsekøene lange og mange ventet lenge på behandling. Samtidig var det ledig kapasitet hos private aktører. Denne kapasiteten var forbeholdt de som kunne betale for det selv. Dette skapte en todelt helsetjeneste. Systemet var urettferdig for den enkelte som sto lenge utenfor arbeidslivet med skader eller plager, og kostbart for fellesskapet.

Det har vært et viktig mål å få ventetidene til behandling ned. For å gi flere pasienter raskere behandling måtte derfor aktiviteten i sykehusene øke, samtidig som vi tok i bruk kapasiteten som allerede fantes i det private. For å få til dette måtte også sykehusøkonomien styrkes.

Å ta i bruk private aktører gir pasientene selv mulighet til å velge hvor de vil ha behandling. Det er et grunnleggende gode for pasientene. Selv om Arbeiderpartiet og Kjerkol prøver å tegne et bilde av noe annet, er det kun pasienter som har rett på behandling gitt av spesialisthelsetjenesten som får fritt behandlingsvalg. Gjennom fritt behandlingsvalg har du som pasient fått muligheten til å velge å få behandling hos en privat leverandør uten at du må betale mer for det. Mange benytter seg av rettigheten fordi ventetiden er kortere. Andre bruker rettigheten fordi de har behov for et tilbud som er annerledes enn det offentlig tilbyr.

Historien Tonje fortalte i NRKs dokumentarserie «Helene sjekker inn» viser hvorfor fritt behandlingsvalg er en suksess. Tonje hadde alvorlige psykiske lidelser og flere ganger forsøkt å ta sitt eget liv. I årevis hadde hun fått behandlinger som ikke virket for henne. På et privat behandlingstilbud hun selv valgte, endret situasjonen seg. Hun gikk fra å ha et ønske om å avslutte eget liv til å være redd for å dø. Hun gikk fra å være pasient, til å bli arbeidstaker.

Fritt behandlingsvalg handler om å sette pasienten foran systemet. Retten til å velge seg mellom private og offentlige helsetilbud uten å måtte betale av egen lomme er en viktig pasientrettighet som Arbeiderpartiet vil ta fra oss. Med Arbeiderpartiet vil man gå tilbake til et system hvor du som pasient i praksis bare har klagerett, mens med Høyre har du en bytterett. Arbeiderpartiets bytterett gjelder bare dersom du har nok penger til å kjøpe private behandlingstilbud.

Vi må fortsette å bygge på den sterke, offentlige helsetjenesten som vi har. Samtidig må vi ta i bruk alle krefter som kan få behandlingstiden ned, enten de er offentlige, ideelle eller private. Vi må samarbeide mer, ikke mindre.