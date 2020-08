Slutt å være en covidiot

SpaltistDa er vi i gang igjen, folkens. Takket være sosiale medier har vi helt siden mars blitt litt bedre kjent med hverandres angst, stresshåndtering, forståelse av verden og hvordan samfunnet henger sammen. Vi husker bildene fra hjemmekontorene, og vi har så vidt kommet oss gjennom albumene fra norgesferien med Familien Fornuftig som bare eeeeelsker å klatre i fjell.

Aldri før har så mange middelklassepappaer kjørt campingbil med brede glis i sepiafilter på Instagram. Hashtag lofotenlove. Hva er vel en tur til Provence når man kan nyte 11 norske grader og regn? Hashtag trøndersommer. Noen redningsaksjoner i den norske fjellheimen senere er sommeren straks over, og vi kan igjen se familie, venner og bekjente poste facebookstatuser og twitter-ranter knyttet til frykt og forferdelse over «de andre».

Det er som om pandemien bedriver en geriljakrig mot samfunnet vårt, og det har vendt oss mot hverandre. Vi mot dem. For all del, den asymmetriske krigføringen er til å bli gal av. Snikangrepene kommer uventet og overraskende på oss. Det er naboen som ligger i bakhold foran hyllene med tacoskjell på Rema. Hold avstand, Terje.

Frisøren vår kan være smittebærer, men symptomfri. Det sto i VG. De nyinnflyttede studentene i parken, se på dem. Har de virkelig vasket hendene sine? Best å skrive enda et sint innlegg om «de andre» på Facebook. Gratulerer, du er nå med i konkurransen om å bli årets covidiot. Men bare slapp av, konkurransen er knallhard.

Sent i juli ble det avdekket en kjempeskandale om bord på Hurtigrutens skip Roald Amundsen. Flere alvorlige brudd på smittevernregler. Mørklegging av informasjon. Mannskap med munnkurv. 41 ansatte og 21 passasjerer testet positivt for Covid-19. Det var nesten ikke til å tro. Medienes søkelys har etter hvert tvunget frem den ene sjokkerende detaljen etter den andre.

Sist ut i rekka er Filter Nyheter, som 12. august viser hvordan presset på å få i gang norsk kystcruise igjen har forbindelser helt opp til Helsedepartementet. De som til syvende og sist er ansvarlige for norsk folkehelse, har altså, uten å spørre FHI om en risikovurdering, hatt et voldsomt hastverk med å åpne for cruiseturisme. Dette lukter vondere enn surströmming, mine venner. «Staten och kapitalet sitter i samma båt» synger de svenske punklegendene i Ebba Grön. Jeg lurer på om «båten» heter Roald Amundsen og eies av investorene Petter Stordalen og Trygve Hegnar? Det er ikke lett å si, men noen bør svare. Styreleder Trygve Hegnar, som til vanlig uttaler seg om alt mulig i alle kanaler, er forsvunnet fra jordens overflate. Ikke en gang konsernsjef Daniel Skjeldam vil svare på journalisters kritiske spørsmål.

Det er kanskje ikke så rart, for denne skandalen har rammet noe av det norskeste Norge har. Hurtigruten, en av Norges sterkeste merkevarer og kulturbærere, varslet tidlig i koronakrisen at selskapet regnet med store tap. Det er tydelig at regjeringens høreapparat fanget opp deres nød, men ikke andres. Var det viktigere å få Roald Amundsen i drift og investorenes kassamaskin i gang enn å sikre folkehelsen? Hvorfor har noen få norske finansakrobater direktelinje inn til kontorene i Helsedepartementet?

Dette er jo en dugnad. Alle må bidra. Alle må blø. Pandemien har forandret samfunnet for alltid. Det eneste som ikke er forandret er forretningsmodeller som krever billig arbeidskraft, evig vekst og stor profitt for å overleve. Hurtigruten er ikke noe unntak. Kulturbæreren, den norskeste av norske merkevarer har mistet uskylden sin for lengst og blitt til big business.

Brudd av smittevern for økt profitt er en trussel mot folkehelsen. Fienden er ikke medmenneskene du langer ut mot på Facebook, det er helsedepartementet som sitter i samme båt som finansakrobater og kapitalister. Og det er de som skal vinne konkurransen om tittelen årets covidioter.