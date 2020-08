Trønderne i Ap er klare til å velge Giske som fylkesleder

MeningerNå er Sirkus Giske igjen åpnet i Arbeiderpartiet.

Denne gangen var det et NRK-intervju som aktualiserte en ny debatt om Giskes politiske framtid. Partileder Jonas Gahr Støre ble spurt om avgangen til to profilerte Ap-kvinner, og svarte på klønete vis at de burde være "takknemlige" for mulighetene de har fått i partiet. Så ble han spurt om Trond Giske kan bli statsråd.

"Det har jeg ikke lyst å svare på", var det selvsagte svaret. Hvorfor skulle en partileder dele ut statsrådsjobber 13 måneder før et valg?

Sitatet var likevel nok til å sette fyr på deler av partiet. Mange i Arbeiderpartiet, og i mediene for den del, forventer at Giske er ferdig som politiker for all framtid etter metoo-oppgjøret mot ham.

At Støre gjør noe som helst annet enn å utelukke et nasjonalt Giske-comeback, virker som en stor overraskelse for dem. Da kommer de til å bli sjokkerte over hva Trøndelag Ap gjør i høst.

Mens mange i Arbeiderpartiet, særlig i stortingsmiljøet, mener metoo-sakene er altoverskyggende, er trønderne klare for å se framover. 29. august er det årsmøte i fylkespartiet, og flere kilder i partiet tror dette ender med Giske som fylkesleder. Det gir ham også plass i partiets landsstyre. Enda mer sikkert er det at Giske blir renominert øverst på stortingslisten i gamle Sør-Trøndelag noen måneder etter.

Før jul vil mange trøndere se Giske som politisk rehabilitert – og de er neppe alene. Den viktigste grunnen, er at han oppfattes som en dyktig politiker, en type Ap trenger hvis de skal reddes fra å bli et parti under 20 prosent.

I kulissene har han jobbet iherdig siden karrierekollapsen i januar 2018 for å gjenreise tilliten til seg selv, og vise dem nettopp det. Ap-grasrota – både i Trøndelag og ellers – opplever nå at han snakker deres sak, i kontrast til Støres "Høyre light"-linje.

Slik det framstår i dag, har han i alle fall klart å overbevise et flertall i Trøndelag Ap om at han fortjener en framtid i partiet.

Noen av dem mener hele Metoo-saken var en svertekampanje fra dag én. Andre mener Giske har gått over streken – men at han nå har gjort opp for seg. Enkelte påpeker at politikken har mange Giske-er, og at det er urettferdig at akkurat Trond fra Trondheim skal straffes så hardt. Giske-motstanderne finnes også i Trøndelag, men de virker å være i undertall.

Bygutten Giske virker å stå sterkest i distriktene, hvor misnøyen mot Støres Ap er størst. Det skremmer folk langt inn i Senterpartiets stortingsgruppe, for Giske skjønner tilsynelatende hva distriktsvelgerne og fotfolket vil høre.

Og der Støre hele tiden må balansere – mellom Norge og EU, klima og olje eller by og land – dukker Giske opp når han vil, og snakker om det som passer ham. Det, i kombinasjon med en udiskutabel politisk talegave, gjør Giske til en intern maktfaktor Støre sliter med å nøytralisere, selv uten sentrale verv.

Etter NRKs sak sist uke har flere rykket ut og slått fast at Giske aldri vil bli statsråd under Støre. Det høres logisk ut. Samtidig: Kan Støre virkelig diskvalifisere en eventuell leder av sitt største fylkeslag, en mann med nær 25 år på Stortinget og nesten 10 år i regjering bak seg?

Og hva hvis Ap taper valget? De fleste venter at Støre da går av, men hvem overtar? Også her er Oslo og Trøndelag på ulike planeter. I Trøndelag snakkes det stille om muligheten for at Giske kan overta. Sier du det rundt pressebordet på Stortinget, blir du nok ledd av, men dette er det folk i partiet som mener på alvor.

Noen i Arbeiderpartiet mener det fortsatt er stor spenning om hvem som blir fylkesleder. Dermed er ikke Giske helt i mål ennå. Men maktkampen han må vinne i Trøndelag handler forbausende lite om metoo. Faktisk er det et like stort problem for ham å vinne over geografien. Giskes motstandere i valgkomiteen prøver å snakke opp behovet for en kvinnelig nordtrønder som leder, fordi menn fra gamle sør har kapret vervene som fylkesordfører og gruppeleder i fylkestinget.

Løsningen på floka kan bli at det utnevnes to nestledere som begge er fra gamle nord. 24. august kommer valgkomiteens innstilling, og til da kan mang en politisk hestehandel ha ryddet veien for et Giske-comeback i partiets sentrale ledelse.

Det vil være en formidabel politisk seier for en vraket nestleder.