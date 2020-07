Vi er noen privilegerte rasshøl!

MeningerDumme mæ som trudde vi måtte bekymre oss over ny smittebølge, nye dødsfall, flere permitteringe, større arbeidsledighet, konkursa, verdensøkonomiens mulige kollaps, global oppvarming, rasisme - ja, bare for å nevne nåkka.

Ut ifra det æ ser i landsdekkende media og kommentarfelt e det derimot helt andre utfordringe vi står ovenfor: flyreisa fra utlandet til Norge (minutt for minutt) - KARANTENE ELLER IKKE? REKK DE FRISTEN?! Jada, FHI advarte om at «grønne» land kunne bli «rød» underveis, men det e urettferdig at vi må holde oss hjemme etter ferieturen i Playa del Smitte.

Ja, dumme mæ som trudde det va fornuftig med karanteneregla for å forhindre stor smittespredning.

For ei udugelig regjering vi har, som heller ikke tar hensyn til alle som har drømt om billig tobakk og bacon fra Sverige siden mars. Dårlig gjort at bare nån får dra over grensa.... Vi skal boikotte norske butikka så snart grensa åpne helt, for her e det jo så dyrt å kjøpe mat.

Ja, dumme mæ som trudde vi måtte handle lokalt og støtte norsk næringsliv så ikke flere miste jobben.

Så har vi jo den jævla FERGEKØA i Nord-Norge. At ikke fergemannskapet kan ta en for laget og drite i den pålagte hviletida e for oss helt ubegripelig. Snakk om dårlig service, få oss opp på Reinebringen før vi klikke tulling!

Ja, dumme mæ som trudde vi skulle vise omtanke og takknemlighet til alle som får Norge til å gå rundt midt i feriekaoset.

Kjære landsmenn, herregud for nån privilegerte rasshåll vi e!

PS: Æ testa karantenelivet etter en utenlandsreise i mars. Tru det eller ei, det gikk helt fint. Det verste som kan skje e at du kjede dæ (eller blir fri for dopapir). #neverforget #tennetlysfordopapir

Sånn, takk for mæ.

Innlegget ble først publisert på Madeleine Isabelle Moes Facebook.